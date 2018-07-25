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В Таврическом саду прошел "художественный футбол" котов

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На мероприятии был замечен пушистый оракул мундиаля – кот Ахилл.

В среду, 25 июля, на футбольной площадке Таврического сада прошла товарищеская игра между футболистами в авторских костюмах котов. Корреспонденты Piter.TV посетили это мероприятие. 

В пять часов вечера на поле "вышли" 32 ростовые куклы в костюмах символов стран-участниц FIFA. Для гостей мероприятия устроили квест с использованием этого необычного реквизита. В завершении всех участников наградили памятными призами.

Целью акции было правлечение внимания к проблеме бездомных животных. 

Любовь к футболу и любовь к котам – это две вещи, которые делают мир лучше.

Организаторы матча.

 

На мероприятии был замечен пушистый оракул мундиаля – кот Ахилл. После завершения ЧМ он нашел новый дом у петербурженки Анны Кондратьевой. Женщина на протяжении нескольких лет была ветеринаром предсказателя. 

Видео и фото: Piter.TV

 

Теги: кот ахилл , коты , таврический сад
Категории: Новости СПб Картина дня

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