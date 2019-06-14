В Таврическом саду к 2025 году появится новое общественное пространство

Старейшие оранжереи в саду также ожидает реставрация.

Вчера на территории Таврического сада обсудили реконструкцию старейших оранжерей, сообщил "Петербургский дневник".

Власти Петербурга планируют подписать соглашение о выполнении работ с компанией Ginza project в июле этого года. Однако, если найдется другой желающий взяться за проект – будет организован конкурс. Вложения оцениваются от 700 миллионов до 1,7 миллиарда рублей в зависимости от проектного решения.

"В тех условиях, которые нам поставил город, открытие под ключ должно быть в середине 2025 года. У нас 21 месяц на проектирование и 34 на реконструкцию", – отметил генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.

Кроме того, председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов подчеркнул, что город заинтересован в реализации проекта в более короткие сроки.

Теплицы, которые находятся сейчас на территории Таврического сада, построены построены в конце 1970-х годов и уже несколько десятилетий закрыты для посещения. После реконструкции оранжереи должны стать многофункциональными. Авторами концепции предусмотрены прогулочные, образовательные и гастрономические зоны.

Фото: Ginza Project