В Татарстане задержан наркокурьер, который вёз из Подмосковья около 900 г "синтетики"

Госавтоинспекция задержала водителя, который вез в Башкирию запрещенные вещества.

На территории Татарстана российскими правоохранительными органами задержан наркокурьер, который вёз из Московской области в Башкортостан около 900 граммов "синтетики". Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы регионального управления МВД РФ. Известно, что представители Госавтоинспекции на пункте "Малиновка" остановили иномарку, за рулем которой находился злоумышленник. Инспекторы решили проверить документы у мужчины. Однако во время беседы тот не смог справиться с волнением. Этим он побудил оперативников произвести досмотр его транспортного средства.

В лежавшей в багажнике резиновой лодке находились два свёртка, а также в салоне иномарки лежали ещё три аналогичных упаковки и пластиковая бутыль с наркотиком. пресс-служба МВД РФ

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

Найдена женщина, которая под влиянием мошенников инсценировала похищение себя и своих детей.

Фото и видео: МВД Медиа