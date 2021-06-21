В Татарстане задержан брачный аферист, жертвами которых стали 20 женщин

Мужчина в общей сложности забрал у доверчивых женщин порядка 44 млн рублей.

Брачный аферист, подозреваемый в многомиллионном хищении денежных средств у 20-ти человек, задержан сотрудниками полиции на территории Татарстана. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Согласно предварительным сведениям, ранее судимый мужчина знакомился с потерпевшими, представляясь успешным бизнесменом. Своим новым знакомым злоумышленник говорил, что занимается продажей машин иностранного производства. Он окружал представительниц слабого пола заботой, а также оказывал им небольшие услуги. Для примера, ухажер ремонтировал машину или помогал девушкам в получении ипотеки.

Таким образом подозреваемый входил к ним в доверие. Через некоторое время мужчина просил у женщин финансовой помощи. Свою просьбу он объяснял проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки. пресс-служба МВД РФ

Однако позже взятых на себя обязательств мужчина не выполнял. Пользуясь подобной схемой обмана, фигурант расследования похитил около 44 миллионов рублей. В региональное управление МВД продолжают поступать заявления о противоправной деятельности обвиняемого. В его отношении ведется уголовное дело по статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Кабардино-Балкарии раскрыли аферу на 3,5 млн рублей под видом доставки иномарки из-за рубежа.

Фото и видео: МВД Медиа