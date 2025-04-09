Оперативники установили личность и задержали подозреваемого.

В Кабардино-Балкарии раскрыли аферу на 3,5 млн рублей под видом доставки иномарки из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года злоумышленник разместил онлайн-объявление о продаже седана Toyota. Он представился покупателю сотрудником фирмы-автодилера и сообщил, что машина находится за границей, а для ее доставки нужна определённая сумма денег.

После перевода общей суммы, значительно превысившей стоимость иномарки мужчина понял, что общается с мошенником, и обратился в полицию. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого. На допросе он не стал отрицать своей причастности к обману потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Кабардино-Балкарской Республике