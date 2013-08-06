  1. Главная
В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли три человека
Все обстоятельства аварии выясняются.

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошел на 38-м километре автодороги Набережные Челны - Альметьевск. Водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Все обстоятельства аварии выясняются. Проводится проверка. 

Ранее мы сообщали, что на МКАД на видео сняли автомобиль после мощного кульбита.

Фото: Прокуратура Татарстана

