Сегодня, 9:54
На МКАД на видео сняли автомобиль после мощного кульбита

На месте работают оперативные службы города.

В Москве на МКАД автомобиль перевернулся и затруднил движение транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале "На МКАДе ДТП Москва".

Инцидент произошел утром 2 сентября на 46 км МКАД. Отмечается, что в ДТП участвовали три автомобиля. Одна из машин перевернулась в результате столкновения. Все автомобили получили серьезные повреждения. На месте работают оперативные службы города.

Ранее мы сообщали, что в Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга.

Видео: Telegram / На МКАДе ДТП Москва

