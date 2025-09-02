На МКАД на видео сняли автомобиль после мощного кульбита

В Москве на МКАД автомобиль перевернулся и затруднил движение транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале "На МКАДе ДТП Москва".
Инцидент произошел утром 2 сентября на 46 км МКАД. Отмечается, что в ДТП участвовали три автомобиля. Одна из машин перевернулась в результате столкновения. Все автомобили получили серьезные повреждения. На месте работают оперативные службы города.
Видео: Telegram / На МКАДе ДТП Москва
