В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Татарстане в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инидент произошел утром 16 апреля на 709-м километре трассы М12. Сообщается, что на территории Кайбицкого района столкнулись легковая иномарка Hyundai Solaris и грузовик "Валдай Луидор". В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На место аварии выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов. Организована процессуальная проверка. На месте также работают сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: Telegram / Прокуратура Татарстана
