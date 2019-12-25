В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Сегодня, 10:30
Выясняются причины и обстоятельства аварии.

В Татарстане в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Инидент произошел утром 16 апреля на 709-м километре трассы М12. Сообщается, что на территории Кайбицкого района столкнулись легковая иномарка Hyundai Solaris и грузовик "Валдай Луидор". В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На место аварии выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов. Организована процессуальная проверка. На месте также работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Кингисеппом погибли водитель и пассажир автобуса.

Фото: Telegram / Прокуратура Татарстана

