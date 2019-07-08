В Татарстане суд прекратил дело в отношении местного жителя за критику "Единой России"

Суд не нашел в материалах дела состава правонарушения согласно закону "Об оскорблении власти".

В Татарстане суд закрыл дело в отношении местного жителя, якобы оскорбившего партию "Единая Россия", пишет глава "Агоры" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Максим Семин опубликовал в социальных сетях комментарий, содержащий "негативную оценку деятельности" партии. Согласно обвинению, мужчина своими действиями оскорбил членов партии, являющихся представителями власти. Однако суд не нашел в комментарии Семина признаков объективного правонарушения по закону "Об оскорблении власти"

Ранее Владимир Путин заявил, что закон защищает только символы власти – флаг, гимн, герб и тд. Закон не ограничивает право на выражение негативного мнения в сторону политической партии или конкретного чиновника. Несмотря на это, ранее жителю Вологодской области выписали реальный штраф за "сказочного Путина".

Видео: Piter.TV ; Взгляд