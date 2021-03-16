В Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю

Причина возгорания пока неизвестна.

В городе Заинск в Республике Татарстан сгорел памятник Воину-освободителю, установленный в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером 16 марта. В 18:39 по местному времени поступило сообщение о том, что начал гореть памятник, выполненный из композитного материала. Спустя несколько минут пожарная бригада прибыла на место возгорания и ликвидировала огонь.

Причина возгорания пока неизвестна. Незадолго до происшествия рядом с памятником видели группу молодых людей. Прокуратура Татарстана начала следственную проверку.

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