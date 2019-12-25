Газпром построит 40 судов для Петербурга в Татарстане

Соглашение о расширении использования судов на газомоторном топливе было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2024 года.

На Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане приступят к сборке пассажирских судов, работающих на сжиженном природном газе для Санкт-Петербурга. Об этом изданию "КоммерсантЪ" рассказал генеральный директор компании "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников.

Соглашение о расширении использования судов на газомоторном топливе было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2024 года. В соответствии с этим документом, судостроительная корпорация "Ак Барс" обязалась разработать модели судов и обеспечить их техническое обслуживание. Правительство Татарстана также окажет поддержку в решении организационных вопросов.

На реализацию проекта выделено около 6 млрд рублей. Компания "Газпром СПГ Технологии" планирует получить от государственной транспортной лизинговой компании 40 пассажирских судов на сжиженном природном газе к 2030 году.

Кроме того, часть работ будет выполнена судостроительными компаниями из Петербурга и Нижнего Новгорода. Проектированием займется инженерно-технический центр "Газпром СПГ Технологии", в состав которого входят специалисты Морского технического университета и несколько петербургских компаний.

Предполагается, что 10 теплоходов типа "Чайка", способных вместить до 170 пассажиров, будут использоваться для круизов по Большой Неве, а 30 судов типа "Фонтанка" на 80 мест будут курсировать по малым рекам и каналам Петербурга.

Фото: ООО "Газпром СНГ Технологии"