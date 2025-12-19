Из-за сильной метели в Татарстане закрыли движение автобусов и грузовиков

Введены ограничения на федеральных трассах М-7, М-5 и дорогах Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск.

Из-за ухудшения погодных условий в Татарстане с 8:00 введены ограничения на движение автобусов и грузового транспорта на нескольких ключевых трассах. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Ограничения действуют на следующих участках: федеральная трасса М-7 от Казани до Набережных Челнов, федеральная трасса М-5, автодороги Казань – Оренбург (до Альметьевска) и Казань – Ульяновск.

Запрет будет действовать до улучшения погодных условий. ГИБДД призвала водителей отказаться от поездок на личном транспорте и не выезжать за пределы населённых пунктов без острой необходимости.

В регионе продолжается сильная метель, начавшаяся 4 января. Сегодня прогнозируются снег, мокрый снег, местами сильные осадки, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Порывы южного ветра достигают 15–20 м/с, а в отдельных районах — до 23 м/с. На дорогах отмечается гололедица и снежные заносы. Для борьбы с последствиями непогоды на дорогах регионального значения задействованы 265 единиц снегоуброчной техники, за прошедшие сутки было израсходовано 2,3 тыс. тонн противогололёдных материалов.

Сложные метеоусловия привели к сбоям в работе аэропорта "Казань". Из-за ветра с порывами до 20 м/с и видимости менее 100 метров несколько самолётов, в том числе рейсы из Шри-Ланки, Москвы и Ташкента, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве (Шереметьево) и Нижнем Новгороде. Также задерживаются вылеты ряда рейсов.

Фото: pxhere.com