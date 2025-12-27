Дорожные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за оттепели и мокрого снега

На уборку и обработку улиц от скользкости выведено 739 единиц техники.

Активизировавшийся циклон принёс в Петербург оттепель и мокрый снег, что потребовало перевода городских дорожных служб на усиленный режим работы. С раннего утра на улицах трудятся 739 единиц специализированной техники и 1005 рабочих для обеспечения безопасности и чистоты.

Как сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, основная задача расчётов — оперативная очистка пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, проезжей части, а также подходов к контейнерным площадкам и социально значимым объектам, таким как больницы и поликлиники.

Особое внимание уделяется участкам с повышенным риском образования гололедицы. К ним относятся набережные, путепроводы, мосты, а также тротуары и пешеходные зоны. Для предотвращения скользкости бригады проводят превентивную обработку дорожного полотна противогололёдными реагентами и пескосоляной смесью.

Ранее Piter.TV сообщал, что в воскресенье Петербург и область ждёт снег, гололедица и метель.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга