В лесах под Петербургом енотовидные собаки запели серенады из-за тёплой зимы

Необычное поведение животных, обычно спящих в это время, зафиксировал биолог Павел Глазков.

В пригородных лесах Ленинградской области енотовидные собаки, сбитые с толку аномально тёплой погодой, вместо зимнего сна устроили весеннее пение. Это редкое явление запечатлел на видео зоолог и натуралист Павел Глазков.

Как рассказал биолог в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре", енотовидные собаки — единственные представители семейства псовых, впадающие в настоящую зимнюю спячку. Обычно осенью они образуют пары и засыпают до весны. Однако в этом году из-за высоких температур они до сих пор активны. На днях в лесах Всеволожского района видеоловушка Глазкова зафиксировала пару животных, которые не только бодро рыскали в поисках пищи, но и исполняли дуэтом характерные звуки.

Они издают тонкие, я бы даже сказал, жалобные звуки, которые очень напоминают пение птиц", — отметил натуралист. По его словам, подобные "серенады" типичны для брачного периода весной или в начале осени, но не для календарной зимы. "Похоже, тепло навеяло им весеннее настроение. Павел Глазков, биолог и автор "Каждой твари по паре"

Биолог также напомнил, что за необычную вокализацию в Японии этих животных прозвали "собаками-птичками", а их мелодичные звуки ценят настолько, что иногда содержат енотовидных собак как домашних певчих питомцев.

Фото: Telegram / "Каждой твари по паре"