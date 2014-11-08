Кая Каллас: угрозы безопасности Эстонии из-за падения ракеты в Польше нет

В Эстонии рассказали об итогах заседания совета по национальной безопасности.

В Таллине заявили, что угрозы для национальной безопасности Эстонии из-за падения ракеты в Польше нет. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделала глава правительства Кая Каллас. Чиновница прокомментировала недавний инцидент с падением на территории Люблинского воеводства ракеты, которая предположительно является средством противовоздушной обороны Украины. В Эстонии отметили, что на государственной границе военных действий не ведется, а ракета упала по ошибке во время отражения крупномасштабной российской атаки.

Хотя расследование еще продолжается, имеющаяся на данный момент информация позволяет предположить, что это была украинская зенитная ракета С-300. Она была выпущена во время отраженияатаки и по ошибке упала. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Напомним, что в польской деревне Пшеводув, находящейся на государственной границе с Украиной, вечером 15 ноября упала ракета. Жертвами трагедии стали два человека.

Премьер Италии заявила, что Россия в любом случае виновна в ЧП в Польше.

Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised