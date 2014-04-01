В экстренных службах считают, что погибших будет много.

В Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщили местные журналисты из центрального информационного агентства островного государства. В СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован на востоке страны в уезде Хуалянь в пятницу около 09 часов утра по местному времени (04:00 по московскому времени), когда состав въезжал в горный тоннель "Дацин". В вагонах находились около 350 пассажиров. Сейчас на месте трагедии работают спасатели.

Известно, что погиб один человек, еще двое считаются пострадавшими. В составе поезда было восемь вагонов. Второй и третий вагон сошли с рельс. Из первых трех вагонов специалисты уже эвакуировали людей. Они освободили порядка 60 человек. Четвертый и пятый вагон сильно повреждены, ведется операция по спасению граждан.

Местные экстренные службы заявили прессе, что "на месте аварии много людей без признаков жизни".

Сразу 20 китайских военных самолетов устроили провокацию в воздушном пространстве Тайваня.

Фото: Twitter/CCTV Asia Pacific

