Сразу 20 китайских военных самолетов устроили провокацию в воздушном пространстве Тайваня

В Тайбэе приводили ЗРК в полную боевую готовность.

Китай совершил самое крупное вторжение авиации НОАК в Тайвань. Об этом сообщили местные представители Минобороны. По данным оборонного ведомства, инцидент зафиксирован 26 марта. В опознавательную зону ПВО острова проникли боевые самолеты Военно-Воздушных сил КНР.

В СМИ отметили, что речь идет о вторжении на территорию четырех "ядерных бомбардировщиков" H-6K, а также десяти истребителей J-16. В Тайване уточнили, что им пришлось приводит в полную боевую готовность ракетно-зенитные комплексы, находящиеся на вооружении у армии. При этом военные предупредили Пекин о недопустимости такого вторжения, так как являются суверенным государством. Дипломаты Китая не отреагировали на это заявление, так как считают Тайбэй провинцией материковой части страны.

Известно, что китайские самолеты пролетели по маршруту к югу от острова, а затем прошли через канал Баши. Этот участок отделяет Тайвань от Филиппин. Эксперты полагают, что Пекин начал учения по блокированию американских кораблей.

Аналитики уверены, что КНР намерен воспользоваться ситуацией, которая связана с приостановкой полетов боевой авиации после двух авиакатастроф, зафиксированных на текущей неделе.

США намерены поставить Тайваню вооружения на сумму $7 млрд.

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