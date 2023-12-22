Что известно о землетрясении у берегов Тайваня

Власти Китая и Японии рассказали об угрозе цунами в регионе.

Утром апреля в югго-западном направлении от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр стихийного явления располагался вблизи восточного побережья Тайваня. Согласно сведениям от Центрального метеорологического управления острова, этот инцидент стал самым мощным за последние 25 лет. Региональные власти объявили угрозу цунами с высотой волн до трех метров. По данным информационного портала "Чжунши синьвэньван" на текущий момент известно о четырех погибших и 97 пострадавших гражданах. В уезде Хуалянь частично обрушилось восьмиэтажное жилое здание. В доме оказались заблокированы восемь местных жителей.

Власти Тайваня приняли решение задействовать военнослужащих для участия в спасательной операции, а также ликвидации последствий бедствия. Спустя примерно 15 минут после всех землетрясений телеканал NHK рассказал зрителям о том, что цунами достигло острова Ёнагуни, расположенного у побережья Тайваня. Затем японские метеорологи объявили, что цунами достигло побережья острова Исигаки. В городе Хуалянь на Тайване оказались разрушены несколько домов. Сейчас свыше 87 тысяч домохозяйств на Тайване остаются без электрического снабжения, а на территории Гуанчжоу приостановлено движение поездов. Международный аэропорт на Окинаве временно приостановил вылеты и проводит эвакуацию пассажиров и персонала из-за угрозы цунами.

Добавим, что магнитуду первого землетрясения японские метеорологи оценили в 7,5 балла, однако позднее повысили оценку до 7,7. Сразу после первого подземного толчка последовал второй. Его магнитуду японские метеорологи оценили в 6,6 балла. Метеорологическая служба Тайваня оценила показатели в 7,2 и 6,5 балла соответственно. Позже к востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения с магнитудой до 5,4. По данным от Центрального метеорологического управления острова, на территории было зафиксировано около 40 афтершоков с магнитудой до 6,5. В настоящее время специалисты предупреждают о том, что в ближайшие дни на Тайване могут произойти подобные бедствия с магнитудой до 7,0 балла.

Напомним, что российское посольство уведомило о том, что пока что обращений от граждан страны в связи с угрозой цунами не поступало. На территории Китая чиновники объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами. В Токио выразили готовность помочь Тайваню в случае необходимости. В Пекине сообщили, что внимательно следят за ситуацией с землетрясением и готовы оказать помощь.

В Алма-Ате 4 марта произошло сильное землетрясение.

Фото и видео: Telegram / SHOT, BAZA