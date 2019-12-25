Из-за коронавируса пассажиропоток "Чижика" значительно упал

Концессионеру не удалось в 2020-м году выйти на ожидаемый показатель.

Количество пассажиров трамвая "Чижик" сильно уменьшилось из-за пандемии коронавируса. Это не на руку Смольному: властям приходится доплачивать концессионеру ООО "Транспортная концессионная компания", если пассажиропоток в год ниже установленного показателя. В лучшем случае показатель окажется 26 млн человек в год вместо необходимых 33 млн, сообщил "Деловой Петербург".

В первую неделю самоизоляции пассажиропоток снизился на 90%, после этого он также не вернулся на "докоронавирусный" уровень. Кроме того, в ТКК считают, что власти не выполнили свои обязательства. Они должны были убрать дублирующие маршруты у других видов общественного транспорта, как коммерческого, так и социального. В комитете по транспорту города заявили обратное: все муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок, указанные в приложении концессионного соглашения, отменили и даже больше.

Планируется, что для "Чижика" появятся новые маршруты.

Ранее стало известно о том, что транспортную реформу в Петербурге в 2022-м году готовы начать лишь частично.

Фото: Piter.TV