В ТРК "Лето" на несколько минут полностью отключился свет

Посетителям пришлось покинуть магазины.

Днем, 30 ноября, в ТРК "Лето" на Пулковском шоссе полностью отключилось электричество, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Все магазины торгового комплекса на несколько минут погрузились в полную тьму. Неполадки удалось быстро устранить.

В администрации "Лето" объяснили, что в комплексе произошло кратковременное отключение электроэнергии. Пострадавших в результате происшествия нет, но всех посетителей на всякий случай эвакуировали из здания.

Пользователи сети назвали случившиеся "темной субботой", которая последовала за "черной пятницей".

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