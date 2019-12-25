В ТЦ Петербурга доля свободных площадей выросла до 12,6%

На сегодняшний день в десяти главных ТЦ представлены 170 иностранных брендов, 147 из которых работают, а 23 временно закрыты.

В ключевых торговых центрах Петербурга доля свободных площадей выросла за год с 1,9% до 12,6%. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group (бывшая Knight Frank St.Petersburg).

На сегодняшний день в десяти главных ТЦ представлены 170 иностранных брендов, 147 из которых работают, а 23 временно закрыты. При этом в fashion-сегменте представлено большое количество ретейлеров - 72%, далее идут товары для красоты - 7%.

Ранее посещаемость ТЦ Петербурга упала на 15% после начала мобилизации. Существенное снижение показателей в ТЦ города наблюдалось в марте—апреле. Это произошло после пикового роста потребительской активности в последнюю неделю февраля — первую неделю марта.

Фото: Piter.tv

