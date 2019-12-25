Посещаемость ТЦ Петербурга упала на 15% после начала мобилизации

Существенное снижение показателей в ТЦ города наблюдалось в марте—апреле. Это произошло после пикового роста потребительской активности в последнюю неделю февраля — первую неделю марта.

После объявления мобилизации в ТЦ Петербурга снизилась посещаемость на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты предполагают, что это связано с желанием горожан сэкономить на фоне частичной мобилизации. Об этом 28 сентября пишет РБК со ссылкой на ведущие городские консалтинговые центры.

Подобное наблюдали после 24 февраля. Ажиотажный спрос и попытки сделать запасы, сменился спадом. По словам руководителя направления исследований и консалтинга Михаила Васильева, такое поведение отмечают в знаковые периоды. Так, существенное снижение показателей в ТЦ города наблюдалось в марте—апреле. Это произошло после пикового роста потребительской активности в последнюю неделю февраля — первую неделю марта, говорит Васильев.

Ранее торговые центры Петербурга потеряли 14% посетителей на майских праздниках. Данная тенденция будет сохраняться, пока в стране не улучшится экономическая обстановка.

Фото: Piter.tv

