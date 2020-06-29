Торговые центры Петербурга потеряли 14% посетителей на майских праздниках

Данная тенденция будет сохраняться, пока в стране не улучшится экономическая обстановка.

Петербуржцы все реже ходят в торговые центры. По данным Focus Technologies, во время майских праздников с 30 по 3 мая посещаемость магазинов снизилась на 14%.

По прогнозам экспертов, данная тенденция будет сохраняться, пока в стране не улучшится экономическая обстановка. Многие петербуржцы ждут, когда вновь откроются международные массмаркеты. Владельцам торговых площадок придется делать скидки арендаторам, чтобы не потерять прибыль.

Оживление на рынке ожидается к августу. Горожане ждут открытия новых магазинов и возвращения зарубежных ритейлеров.

Отметим, что в Петербурге, несмотря на ухудшение экономической ситуации, продолжает развиваться туристическая отрасль. Так, примерно 560 тыс. туристов посетили Северную столицу на майских праздниках. В городе появляются новые маршруты как для местных жителей, так и для гостей. Например, от Университетской набережной до крепости "Орешек" будет курсировать "Метеор" с новой тематической экскурсией.

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