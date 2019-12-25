От Университетской набережной до крепости "Орешек" будет курсировать "Метеор" с новой тематической экскурсией

Кроме того, экскурсантов доставят в музей "Прорыв блокады Ленинграда".

В Северной столице ко Дню Победы запустили новый туристический маршрут. Теперь от Университетской набережной, 17, можно будет добраться до крепости "Орешек", прослушав экскурсию "Прорыв блокады Ленинграда". Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург" со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Судно впервые отправится в путь 14 мая. Прокатиться на "Метеоре" можно будет дважды в неделю. Туристам расскажут по подвиге фронтовиков, партизанских отрядов и жителей осажденного города.

Ранее на Piter.tv: по Мурманскому шоссе промчалась колонна машин с георгиевскими лентами.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД