Стендап-экскурсия по Петербургу пройдет 23 июня. Начало – в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

"Стендап-экскурсия" – это пешеходная прогулка по Петербургу, которую ведет профессиональный стендап-комик. Вместо сухих фактов – искрометные шутки, а вместо сцены – улицы, дворы и парадные города.

Маршрут проходит через улицу Рубинштейна, Ломоносовский сквер, легендарную Ротонду и памятник писателю Сергею Довлатову – яркой фигуре ленинградского андеграунда, которого хорошо знают и любят не только поклонники литературы. Здесь, у его бронзового двойника, начинается маршрут, полный неожиданных историй, скрытых смыслов и хорошего юмора.

Фото: standupmsk.com