Стендап-экскурсия по Петербургу

"Стендап-экскурсия" – это пешеходная прогулка по Петербургу, которую ведет профессиональный стендап-комик. Вместо сухих фактов – искрометные шутки, а вместо сцены – улицы, дворы и парадные города.
Маршрут проходит через улицу Рубинштейна, Ломоносовский сквер, легендарную Ротонду и памятник писателю Сергею Довлатову – яркой фигуре ленинградского андеграунда, которого хорошо знают и любят не только поклонники литературы. Здесь, у его бронзового двойника, начинается маршрут, полный неожиданных историй, скрытых смыслов и хорошего юмора.
Фото: standupmsk.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все