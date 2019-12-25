В Светогорском поселении проверили исполнение правил пожарной безопасности

Значительных нарушений не выявлено.

В воскресенье, 10 мая, в Светогорском городском поселении прошел рейд на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Населенные пункты и СНТ проверили сотрудники отдела надзорной деятельности Выборгского района ГУ МЧС России по Ленобласти, представители администрации муниципального образования и 100 ОП УМВД России по Выборгскому району. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Начальник сектора ГО И ЧС администрации поселения Николай Иванов отметил, что в ходе проверки не было обнаружено серьезных нарушений. Большинство жителей добросовестно относятся к исполнению правил.

Всего в ходе проверки вынесено 6 предупреждений и выписано три административных штрафа на суммы от 2 до 4 тысяч рублей.

Напомним, что Постановление правительства 47-ого региона о противопожарных метрах вступило в силу 1 мая. Согласно документу, установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание отходов и травы, готовку на открытом огне на землях лесного фонда

Ранее мы рассказали о том, что карантин в Первомайском и Пикалево отменен.

Фото: Пресс-служба МО "Светогорское городское поселение"