В Светогорске откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком

Началась подготовка ко вводу комплекса в эксплуатацию.

В Светогорске Выборгского района Ленобласти откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. Как рассказали в администрации МО "Выборгский район" ЛО, разрешение на строительство объекта выдали в декабре прошлого года. Заказчиком комплекса выступил Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.

Спортивный объект на Красноармейской улице создадут ради гармоничного развития местных детей и подростков, а также их привлечения в спортивные секции и творческие кружки. В комплексе будут проводить повседневные и периодические занятия спортом, оздоровительные и тренировочные занятия хоккеем и фигурным катанием будут доступны всем желающим. Кроме того, на площадке будут проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В настоящее время уже началась подготовка ко вводу комплекса в эксплуатацию.

Ранее мы рассказывали, что в Светогорске ремонтируют 5 фасадов и 7 крыш жилых домов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО