В Светогорске огласили итоги развития за прошедший год

Глава Светогорского городского поселения публично огласил итоги социально-экономического развития муниципального образования за ушедший год.

В Выборгском районе продолжается череда докладов глав поселений об итогах развития за 2018 год. На этот раз очередь дошла до Светогорского городского поселения.

21 февраля глава поселения выступил перед собравшимися жителями с докладом. Кратко излагая доклад в основных тезисах, можно отметить, что за уходящий год жизнь в Светогорске изменилась в лучшую сторону.

В частности:

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" были благоустроены городской парк и дворовые территории в Светогорске, Лесогорском и Лосево;

Оборудованы современные детские площадки, высажены кустарники, установлены новые скамейки, урны, созданы парковки, приведены в порядок проезды и установлено внешнее освещение;

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов было приведено в порядок 7 зданий

По словам главы поселения, бюджет муниципального образования в 2018 году составил более 179 миллионов рублей. Бюджетная политика муниципального образования направлена на обеспечение экономической стабильности, развитие экономики и жилищно-коммунального комплекса.

Фото: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"