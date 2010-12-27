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В Выборгком районе преступник вынес из местного отделения почты 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:23
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lesjasap
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В Выборгком районе преступник вынес из местного отделения почты 400 тысяч рублей

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В Ленобласти неизвестный грабитель взломал отделение почты и унес из сейфа всю наличку.

В Выборгском районе Ленинградской области неизвестный обокрал почтовый офис. Преступник взломал сейф в местном отделении и забрал оттуда около 400 тысяч рублей. 
 
Инцидент произошел в период с трех до семи часов вечера 15 ноября. Сообщается, что от действий грабителя пострадал офис в Светогорске. Злоумышленник легко смог проникнуть внутрь помещения: он взломал замок на двери. Однако, остановить преступника было некому: отделение не оснащено сигнализацией или системой видеонаблюдения. Охраны там также нет. 
 
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Теги: выборгский район , ленобласть , светлогорск
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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