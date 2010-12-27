В Выборгком районе преступник вынес из местного отделения почты 400 тысяч рублей

В Ленобласти неизвестный грабитель взломал отделение почты и унес из сейфа всю наличку.

В Выборгском районе Ленинградской области неизвестный обокрал почтовый офис. Преступник взломал сейф в местном отделении и забрал оттуда около 400 тысяч рублей.

Инцидент произошел в период с трех до семи часов вечера 15 ноября. Сообщается, что от действий грабителя пострадал офис в Светогорске. Злоумышленник легко смог проникнуть внутрь помещения: он взломал замок на двери. Однако, остановить преступника было некому: отделение не оснащено сигнализацией или системой видеонаблюдения. Охраны там также нет.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.