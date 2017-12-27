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Белоруссия: Три 3-летних ребенка сбежали из детсада и поехали на вечеринку на поезде
Сегодня, 21:22
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MShaffter
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Белоруссия: Три 3-летних ребенка сбежали из детсада и поехали на вечеринку на поезде

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Появились подробности побега малышей из детского сада в Светлогорске.

В одном из Светлогорских детских садиков произошло серьезное ЧП.

Три ребенка 3 и 4 лет сбежали из садика и направились к железнодорожной станции, которая находится в 800 метрах от дошкольного учреждения. Там дети сели в поезд до Жлобино. Станционный работник заметил малышей без взрослых и успел сообщить об этом машинисту. Тот направил помощника разобраться. Мужчина обнаружил беглецов в вагоне. На вопросы, куда направляются путешественники, те ответили, что на "вечеринку" и хотели сойти на одной из станций. Помощник машиниста удержал малышей, и всю троицу доставили в целости и сохранности в отделение милиции в Жлобино.

Тем временем, родители, которые пришли за детьми в садик сообщили о пропаже детей в милицию. Вскоре родителям из Жлобино вернули их детей. Воспитателя сразу же уволили. После окончания расследования будет рассмотрен вопрос о соответствии должности заведующей садом. Объявлен выговор начальнику районного отдела образования, спорта и туризма.

 

Фото: people.onliner.by

 

Теги: белоруссия , в мире , сбежали дети , светлогорск
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости Общество

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