Следствие подозревает местных правоохранителей в "крышевании" незаконных добытчиков янтаря.

В Светлогорске главу отдела полиции задержали за махинации с янтарем. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Калининградской области. В надзорном ведомстве пояснили, что задержаны высокопоставленные представители закона, которые отвечают за порядок на побережье Балтийского моря. Подозреваются начальник отдела "Светлогорский", заместитель по Пионерскому городскому округу и руководитель пункта полиции по Янтарному городскому округу. Должностным лицам предъявлено обвинение в превышении полномочий. Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ и региональных правоохранительных органов.

Следствие считает, что в феврале 2021 года полицейские (глава "Светлогорского" и Янтарного) дважды получали взятки по 40 тысяч рублей каждый от "черных янтарщиков". За эти средства правоохранители гарантировали неприкосновенность лиц, занимающихся незаконной добычей камня. В том же месяце замглавы по Пионерскому округу нашел на побережье моря моторную лодку с оборудованием для добычи янтаря. Все трое предложили владельцу лодки не привлекать его к административной ответственности взамен на плавучее средство.

В настоящее время подозреваемые отказались от дачи показаний. Они не признают вину.

Суд освободил от наказания экс-главу Коми Гайзера по второму делу.

Фото: Piter.tv