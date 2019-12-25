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В Светлограде мужчина взял заложников в больнице
Сегодня, 14:25
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В Светлограде мужчина взял заложников в больнице

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Сейчас преступник обезврежен.

В Светлограде мужчина взял нескольких заложников в больнице. Об этом рассказали местные журналисты. Они уточнили, что неизвестный мужчина проник с оружием в медицинское учреждение, расположенное в Ставропольском крае. К настоящему моменту оперативники уже обезвредили злоумышленника. Не исключается, что ситуация была связана с бытовым конфликтом.

Сведений о раненых или возможных пострадавших нет. Устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

С 1 января иностранцев за незаконную трудовую деятельность могут выдворить из России.

Фото: Piter.tv


 

Теги: заложники, регионы, светлоград, ставрополье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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