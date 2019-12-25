В Светлограде мужчина взял заложников в больнице

В Светлограде мужчина взял нескольких заложников в больнице. Об этом рассказали местные журналисты. Они уточнили, что неизвестный мужчина проник с оружием в медицинское учреждение, расположенное в Ставропольском крае. К настоящему моменту оперативники уже обезвредили злоумышленника. Не исключается, что ситуация была связана с бытовым конфликтом.
Сведений о раненых или возможных пострадавших нет. Устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.
С 1 января иностранцев за незаконную трудовую деятельность могут выдворить из России.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все