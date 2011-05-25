С 1 января иностранцев за незаконную трудовую деятельность могут выдворить из России

Штраф для работодателей может составить до 800 тыс. рублей.

С 1 января иностранных граждан за незаконную трудовую деятельность могут выдворить из России, а также запретить и обратный въезд в страну. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МВД.

За привлечение таких сотрудников штраф для работодателей может составить до 800 тыс. рублей за каждого человека.

Так, 31 декабря заканчиваются временные меры, которые позволяют иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из России.

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