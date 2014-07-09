Россия объявила "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана

Она не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из РФ на основании решений судов.

Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе посольства республики в РФ.

Подчеркивается, что "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из РФ на основании решений судов.

По информации посольства, 18 октября будет запущен механизм, благодаря которому десять тысяч граждан республики, которые намерены работать на территории РФ, смогут оформить разрешения на работу до выезда из Узбекистана. Предполагается, что данная мера ускорить процесс получения необходимого документа. Проект пилотного проекта был разработан Министерством внутренних дел России совместно с узбекской стороной.

Ранее в результате профилактического рейда на "Парнасе" стражи порядка нашли более 30 нелегальных мигрантов.

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