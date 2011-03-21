В результате профилактического рейда на "Парнасе" стражи порядка нашли более 30 нелегальных мигрантов

В одной из квартир проживали трое нигерийцев, у которых были проблемы с миграционной службой.

На "Парнасе" сотрудники полиции провели профилактический рейд, в ходе которого проверили более 2 тыс. квартир. В результате проверки в отдел полиции было доставлено 54 мигранта, из них 32 были "нелегальными". Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 октября.

В операции участвовали более 70 стражей порядка. В одной из квартир правоохранители встретили сразу 12 иностранных граждан одной из стран ближнего зарубежья. В другой квартире сотрудники полиции обнаружили трех нигерийцев, у которых были проблемы с миграционным законодательством.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности. Теперь жильцов "резиновых" квартир ждут разбирательства с правоохранителями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мигрант подозревается в совращении 10-летней девочки в Невском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД