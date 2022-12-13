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В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров

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В Тавде никто не пострадал.

Металлический ангар с площадью в 1600 квадратных метров загорелся в Свердловской области. Об этом рассказали представители регионального управления экстренного ведомства страны. По предварительным сведениям от пресс-службы ГУ МЧС, никто не пострадал. Инцидент зафиксирован на территории города Тавда. В ликвидации воспламенения было задействовано около 25 человек личного состава и шест единиц специальной техники.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, свердловская область, тавда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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