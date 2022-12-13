В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров

Металлический ангар с площадью в 1600 квадратных метров загорелся в Свердловской области. Об этом рассказали представители регионального управления экстренного ведомства страны. По предварительным сведениям от пресс-службы ГУ МЧС, никто не пострадал. Инцидент зафиксирован на территории города Тавда. В ликвидации воспламенения было задействовано около 25 человек личного состава и шест единиц специальной техники.
В Симферополе локализовали пожар на складе.
Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России
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