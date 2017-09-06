В Свердловской области в ДТП с рейсовым автобусом есть погибший и 13 пострадавших

Грузовик вылетел на встречку и протаранил рейсовый ПАЗ. Водитель грузовика погиб.

Сегодня утром, 6 сентября, на автодороге возле Арамили произошла серьезная авария с участием минигрузовика "Киа Бонга" и рейсового автобуса ПАЗ с пассажирами.

Приблизительно в 8 часов 15 минут по местному времени на 4 километре дороги Арамиль - деревня Фомино грузовой фургон выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, в котором находились пассажиры. От мощного удара оба транспортных средства получили сильные механические повреждения и вылетели с дороги.

Сообщается, что водитель "Киа" погиб на месте аварии до приезда спасательных служб. В автобусе пострадало 13 человек. Все они получили травмы различной тяжести. Есть и те, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сегоднея Piter.TV опубликовал видео с места серьезной аварии в Приамурье, где при столкновении большегруза "МАН" и вахтового автомобиля КАМАЗ пострало 15 человек.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Арамиль онлайн