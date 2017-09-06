В крупном ДТП в Приамурье пострадали 15 человек

В интернете опубликовано видео с места крупной аварии в Амурской области.

Сегодня утром, 6 сентября, на федеральной трассе "Амур" произошло серьезное ДТП с множеством пострадавших.

Примерно в 7 часов 45 минут по местному времени на 1415 километре федеральной автодороги, недалеко от кафе "Меркурий" в Свободненском районе столкнулись грузовик "МАН" и вахтовый КАМАЗ с пассажирами. По предварительной информации, грузовик выезжал на трассу с второстепенной дороги. После столкновения произошло опрокидывание обоих транспортных средств. Сообщается, что в КАМАЗе на момент аварии находилось 20 человек. 15 из них получили травмы различной тяжести.

На месте аварии работали полиция, медики и службы МЧС. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в лечебные учреждения. О погибших сведений не поступало.

Видео: YouTube/ГУ МЧС по Амурской области