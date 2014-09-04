В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли семь человек

Всего пострадали 15 пешеходов.

В ДТП с автобусом в Свердловской области число погибших выросло до семи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

В ведомстве утром сообщили о смерти пострадавшего. Еще три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По информации Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек – все пешеходы.

По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозов. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.

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