В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли семь человек

В ДТП с автобусом в Свердловской области число погибших выросло до семи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
В ведомстве утром сообщили о смерти пострадавшего. Еще три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
По информации Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек – все пешеходы.
По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозов. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.
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