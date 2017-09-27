В Сургуте упавший телевизор убил ребенка

Следственный Комитет по Ханты-Мансийскому округу проводит процессуальную проверку по факту гибели малолетнего ребенка.

Страшная трагедия произошла накануне вечером, 26 сентября, в одной из квартир на Быстринской улице города Сургута.

Сообщается, что трехлетняя девочка во время игры потянула на себя дверцы тумбы, на которой стоял телевизор старой модели. Многокилограммовый телевизор упал на ребенка. От полученных травм малышка скончалась.

"По данному факту следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте Следственного Управления Следственного Комитета России по Ханты-Мансийскому округу.

Видео: Piter.TV