В Стрельне вспыхнул жилой дом

На место случившегося прибыли пожарные, газовая служба и машина "скорой помощи".

Сегодня, 25 июня, в Петродворцовом районе загорелся жилой дом. Несчастье произошло Стрельне. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Красносельском шоссе пламя охватило деревянный частный дом. На место случившегося прибыли пожарные, газовая служба и машина "скорой помощи".

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент причина возгорания устанавливается.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург