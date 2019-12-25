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В Стрельне вспыхнул жилой дом
Сегодня, 19:25
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В Стрельне вспыхнул жилой дом

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На место случившегося прибыли пожарные, газовая служба и машина "скорой помощи".

Сегодня, 25 июня,  в Петродворцовом районе загорелся жилой дом. Несчастье произошло Стрельне. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Красносельском шоссе пламя охватило деревянный частный дом. На место случившегося прибыли пожарные, газовая служба и машина "скорой помощи".

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент причина возгорания устанавливается.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: вспыхнул дом, мчс, пожарные, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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