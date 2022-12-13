В Стрельне "продавщица икры" украла у пенсионерки 100 тыс. рублей

Полиция поймала мошенницу в Петергофе.

В Петродворцовом районе "продавщица икры" украла у пожилой женщины 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленница вошла в квартиру пожилой женщины, представившись ее знакомой, и предложила купить рыбную продукцию. Мошенница нашла "нужный момент" и забрала у 92-летней бабушки деньги. Инцидент произошел в доме 106/2 по Санкт-Петербургскому шоссе.

Женщина не сразу обнаружила пропажу. Когда она поняла, что стала жертвой аферистки, обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

В пятницу, 17 марта, у дома № 16 по улице Аврова в Петергофе оперативники задержали подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя жительница Ставропольского края.

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Фото: Piter.tv