В Стрельне мужчина пытался ограбить мясную лавку

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.

В Петродворцовом районе Петербурга безработный горожанин пытался ограбить мясную лавку. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону в воскресенье, 19 декабря.

Инцидент произошел в поселке Стрельна на Львовской улице накануне около 3:30 ночи. По предварительным данным, нарушитель порядка разбил стеклянную входную дверь магазина и вошел внутрь. Реализовать планы ему не удалось, потому что сработала сигнализация. Украсть товары не вышло.

На место случившегося прибыли росгвардейцы. Они задержали злоумышленника. Подробности истории уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Лодейном Поле цыганка попыталась выкупить подругу, которую подозревают в мошенничестве.

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