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В Лодейном Поле цыганка попыталась выкупить подругу, которую подозревают в мошенничестве
Сегодня, 10:37
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В Лодейном Поле цыганка попыталась выкупить подругу, которую подозревают в мошенничестве

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Женщина продала пенсионерке вместо меда 6 банок суррогата. Ущерб составил 29 тыс. рублей.

В Ленобласти представительница кочевого народа попыталась дать взятку полицейским, чтобы стражи порядка отпустили ее подругу, которая продала пенсионерке поддельный мед на 29 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Известно, что девушки пришли к 80-летней жительнице Лодейного Поля и убедили бабушку купить 6 банок суррогата, выдав продукт за мед. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Силовики задержали 30-летнюю цыганку.

Спустя несколько часов в органы прибыла ее подельница. Женщина попыталась дать взятку сотруднику экономической полиции за непривлечение обеих к уголовной ответственности. Стражи порядка возбудили сразу два уголовных дела - по факту мошенничества и дачи взятки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге вор повредил мебель на сумму 675 000 и украл кроссовки Nike.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону

Теги: лодейное поле, мошенники, пенсионерка, подкуп, полиция, продажа меда, цыганка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emovnes
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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