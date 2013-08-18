В Лодейном Поле цыганка попыталась выкупить подругу, которую подозревают в мошенничестве

В Ленобласти представительница кочевого народа попыталась дать взятку полицейским, чтобы стражи порядка отпустили ее подругу, которая продала пенсионерке поддельный мед на 29 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
Известно, что девушки пришли к 80-летней жительнице Лодейного Поля и убедили бабушку купить 6 банок суррогата, выдав продукт за мед. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Силовики задержали 30-летнюю цыганку.
Спустя несколько часов в органы прибыла ее подельница. Женщина попыталась дать взятку сотруднику экономической полиции за непривлечение обеих к уголовной ответственности. Стражи порядка возбудили сразу два уголовных дела - по факту мошенничества и дачи взятки.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге вор повредил мебель на сумму 675 000 и украл кроссовки Nike.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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