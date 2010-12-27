В Стрельне женщины отметили 8 марта массовой дракой

В Петродворцовом районе пьяные женщины подрались в ресторане накануне 8 марта.

В ночь на 8 марта в Петродворцовом районе Петербурга посетительницы местного ресторана решили отметить Международный женский день. “А какой праздник без драки?” - наверняка подумали они, решив организовать в заведении массовые разборки. В произошедшем принимали участие только представительницы слабой половины человечества. Однако, на помощь дерущимся бизи вызваны мужчины: полиция и вневедомственная охрана. Только представителям закона удалось закончить физическое насилие. В результате потасовки только двух зачинщиц увезли в отделение.

Очевидцы событий рассказали, что женщины были вооружены столовыми приборами:ножами и вилками. С чего именно разгорался конфликт - непонятно. Изначально потерпевшие находились за тремя разными столиками. Места располагались в разных концах зала. Скорее всего, агрессия была вызвана из-за алкогольного опьянения присутствующих. Ссора переросла в катастрофу такого масштаба, что сотрудники заведения, как и охранники отказались самостоятельно попытаться разнять оппоненток. Женщины били посуду, хватали друг друга за волосы и угрожали пытающимся вклиниться между ними посетителям.

Руководство ресторана в Стрельне не собирается выдвигать обвинения и требовать материальной компенсации за причиненный ущерб.

