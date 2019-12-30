В Спасо-Преображенском соборе прошла панихида по онкологу Андрею Павленко

С 2018 года врач-онколог боролся с раком желудка.

В Петербурге почтили память врача-онколога Андрея Павленко. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе 13 января, сообщил "78.ru".

Мероприятие началось в 16:00, на него пришли родные, коллеги заместителя директора по медицинской части (онкология) Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова и петербуржцы.

Напомним, Андрей Павленко боролся с раком желудка с 2018 года. С этого момента он стал вести канал на YouTube, где подробно рассказывал о своей болезни и методах борьбы. В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо. В воскресенье, 5 января, врач ушел из жизни. С ним простились 6 января в Спасо-Преображенском соборе.

СПбГУ создал грант на научные исследования имени онколога Андрея Павленко.

Фото: pixabay.com