Спас на Крови смогут "увидеть" слепые и слабовидящие посетители

В Петербурге "Спас на Крови" стал доступных для всех.

В петербургском музее-памятнике "Спас на Крови" организовали экскурсионный маршрут "Увидеть невидимое" для слепых и слабовидящих посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Этот маршрут оборудован необходимыми приспособлениями, благодаря которым слабовидящие или слепые посетители смогут сформировать представления об архитектуре храма Спаса-на-Крови. Для них станет понятным внутреннее убранство музея, а также посетители смогут узнать историю строительства собора.

"Фундаментом" маршрута являются рельефно-графические изображения элементов внутреннего убранства храма, макеты собора и сени над местом смертельного ранения императора Александра II, а также аудиогид с тифлокомментарием.