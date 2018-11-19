Чиновники предлагают обследовать на бесплодие молодоженов

6 миллионов женщин и 4 миллиона мужчин в России бесплодны.

В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие. Такое предложение поступило на заседании комитета Совфеда по социальной политике. Об этом сообщает Интерфакс.

Минздраву РФ предложат "проработать" с другими структурами вопрос о внедрении "Сертификата молодоженов" для "обследования репродуктивной системы" вступающих в брак граждан. Также депутаты хотят сделать приложения, которые будут пропагандировать семейные ценности. Еще одной инициативой стало обеспечение массового производства в России витаминизированного спецпитания для детокса организма

По данным, которые были озвучены на заседании Совфеда, в население РФ – 146 миллионов человек, 78 миллионов из них – женщины. И из 78 миллионов женщин – 6 миллионов бесплодны. Бесплодных мужчин уже 4 миллиона (+80% за последние 13 лет).

Фото: Piter.TV