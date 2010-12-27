В Сосновом Бору задержали волонтеров штаба Навального

Троих волонтеров задержали в Ленобласти за агитацию оппозиционного штаба

19 ноября в городе Сосновый Бор задержали трех человек за то, что они раздавали газеты Алексея Навального, сообщает ОВД-Инфо.

Молодых людей обвинили в незаконной агитации и доставили в полицейский участок. В отношении их действий составили протоколы по статье 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проводить запрещено).

На данный момент активистов уже отпустили домой.Позже суд определит им меру наказания. По закону за подобные нарушения выписывается штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте / Алексей Навальный