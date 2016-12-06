В Сосновом Бору школу закрыли на карантин из-за пневмонии

В Сосновом бору детей перевели на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии

Эпидемия пневмонии добралась до Ленинградской области. В Школе №3, находящейся в Сосновом Бору, объявили карантин. Учеников младших классов отправили по домам с 23 октября, а старших с 24 октября.

Школу закрыли на карантин, чтобы не допустить распространения пневмонии, так как на данный момент зарегистрировано 4 случая по два на старшие и на младшие классы, сообщает администрация школы.

Несмотря на то, что такой режим продлится до 4 ноября, занятия не отменены. Школа перешла на дистанционную форму обучения. Все задания будут публиковаться в электроном дневнике школьников.

Известно, что в Великом Новгороде из-за вспышки пневмонии госпитализировано 138 школьников от 7 до 14 лет. Врачи отмечают спад болезни и настоятельно рекомендуют не водить детей в поликлинику "для профилактики".